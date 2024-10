Fiorentina, infortuni per Kean e Gudmundsson

Straripante la Fiorentina di Palladino che ha strapazzato a domicilio il Lecce. Una partita mai in discussione, messa sui binari giusti già nel primo tempo dai viola.

A rovinare la giornata di festa, pero', qualche infortunio di troppo per il tecnico che dovrà rinunciare ai suoi attaccanti, Gudmundsson e Kean, nella prossima gara di Conference League. Per l'islandese si tratta di un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra, mentre per l'ex attaccante di Juventus e PSG si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Due infortuni diversi da trattare per lo staff medico della Viola, che nei prossimi giorni disegnerà con dettaglio i rispettivi tempi di recupero.

Secondo le prime indiscrezioni, però, le notizie sono poco rassicuranti per Gudmundsson. L'islandese rischia di rientrare dopo la sosta di novembre, in attesa che gli esami strumentali facciano chiarezza sul risentimento muscolare accusato contro il Lecce. Uno stop di un paio di settimane, in un momento molto delicato per la Viola. Discorso diverso, invece, per Kean. Il bomber italiano sarà rivalutato nella giornata di oggi dallo staff medico fiorentino. L'italiano proverà a smaltire in tempo per gli impegni europei la distorsione di Lecce, nella speranza di recuperare in tempo. Si navigherà a vista, in attesa di ulteriori notizie dal Viola Park.

Fantacalcio.it per Adnkronos