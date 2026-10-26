circle x black
Cerca nel sito
 

Frosinone, per Schimd numeri da top al fanta

sponsor

Il centrocampista della formazione ciociara ha realizzato una doppietta ieri a Bergamo

Romano Schmid - (Ipa)
Romano Schmid - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 12.05
LETTURA: 1 minuti

Numero dieci e acquisto record del Frosinone, la doppietta contro l'Atalanta è stata solo la ciliegina sulla torta di un momento stellare. Mentre Kvernadze, Raimondo, Ghedjemis e Calò rubano la scena a suon di bonus, Romano Schmid mette in fila numeri da top al Fantacalcio.

Con le due reti segnate alla Dea, l'austriaco è già a quota due gol e tre assist in otto partite a voto. Numeri importanti, che vanno sommati ad una MV del 6.50 e ad una FM del 7.50. È lui il cervello offensivo della squadra di Alvini, che ieri lo ha finalmente messo nelle condizioni di portare a casa anche un +6 che ha fatto esultare i fantallenatori. 

Frosinone, la pagella di Schmid contro l'Atalanta: Non sbaglia il rigore in movimento che Ederson gli regala al primo minuto, poi bissa sul bell'assist di Ghedjemis. E' l'autentico mattatore e trascinatore del primo tempo, mentre nella ripresa si mette al servizio della squadra. Voto 8, incisivo. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia - Video
Kim Kardashian regina del tappeto rosso alla Festa del Cinema: "Tifo la Roma, sono grande fan" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza