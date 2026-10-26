Frosinone, per Schimd numeri da top al fanta

Numero dieci e acquisto record del Frosinone, la doppietta contro l'Atalanta è stata solo la ciliegina sulla torta di un momento stellare. Mentre Kvernadze, Raimondo, Ghedjemis e Calò rubano la scena a suon di bonus, Romano Schmid mette in fila numeri da top al Fantacalcio.

Con le due reti segnate alla Dea, l'austriaco è già a quota due gol e tre assist in otto partite a voto. Numeri importanti, che vanno sommati ad una MV del 6.50 e ad una FM del 7.50. È lui il cervello offensivo della squadra di Alvini, che ieri lo ha finalmente messo nelle condizioni di portare a casa anche un +6 che ha fatto esultare i fantallenatori.

Frosinone, la pagella di Schmid contro l'Atalanta: Non sbaglia il rigore in movimento che Ederson gli regala al primo minuto, poi bissa sul bell'assist di Ghedjemis. E' l'autentico mattatore e trascinatore del primo tempo, mentre nella ripresa si mette al servizio della squadra. Voto 8, incisivo.

Fantacalcio.it per Adnkronos