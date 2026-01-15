circle x black
Gatti e Conceicao tornano in gruppo. Ma occhio, Juve: stop Yildiz!

Il turco fermato da un leggero stato influenzale

15 gennaio 2026 | 16.29
LETTURA: 0 minuti

Buone notizie per la Juventus in vista della sfida di Cagliari in programma sabato sera e valevole per la 21esima giornata di campionato.

Quest'oggi la squadra si è ritrovata alla Continassa per preparare il match in terra sarda: da registrare il rientro in gruppo di Gatti e Conceicao i quali potrebbero strappare una convocazione per Cagliari.

Assente, invece, Kenan Yildiz: il turco è stato fermato da un leggero stato influenzale.

Fantacalcio.it per Adnkronos

