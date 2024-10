Genoa, nuovo infortunio per Messias

Non c'è pace in casa Genoa, squadra che sta perdendo tanti calciatori per infortunio. Ennesimo problema fisico per Junior Messias. Il genoano si è fermato ieri in allenamento e oggi si sottoporrà agli esami strumentali per circostanziare con chiarezza le proprie condizioni.

Difficilmente sarà recuperabile per il prossimo match in programma domenica alle 15 contro la Lazio. Il timore è quello di perderlo, pero', fino alla prossima sosta per le Nazionali.

Ancora emergenza in attacco, dunque, per Gilardino che dovrà rinunciare a Vitinha per almeno altri 40 giorni. Si fa di nuovo concreta la chance Balotelli da svincolato?

La doppietta di Pinamonti sembrava avergli sbarrato la strada, ora l'ennesimo infortunio di Messias può rappresentare un'accelerata per il ritorno in Serie A di SuperMario. La giornata di oggi può essere decisiva, i fantallenatori aspettano.

Fantacalcio.it per Adnkronos