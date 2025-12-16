circle x black
Gosens torna nel 2026?

Il difensore della Fiorentina alle prese con problemi fisici: rischio ricaduta

Robin Gosens
16 dicembre 2025 | 19.12
Risale allo scorso 29 ottobre l'ultima apparizione in campo di Robin Gosens, fermatosi in occasione della partita persa dai viola contro l'Inter.

Da settimane si parla di un immediato ritorno in campo dall'esterno tedesco: l'ex Atalanta era in procinto di rientrare contro il Sassuolo, ma alla vigilia del match avrebbe subito una ricaduta al polpaccio.

Il giocatore viola è stato sottoposto a nuovi esami a Villa Stuart per fare luce sulle sue condizioni, ma a questo punto è concreto il rischio che il suo rientro avvenga direttamente nel 2026.

