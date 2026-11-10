Guaio Inter, si fermano Thuram e Bonny: problemi muscolari

Emergenza totale: contro l'Atalanta, al rientro, in dubbio anche Lautaro Martinez
Tegola Marcus Thuram per l'Inter e la Nazionale francese.
L'attaccante nerazzurro - autore di una grande prova nella vittoria sul Como - è stato costretto a lasciare il ritiro della Francia (dunque salterà la partita con l'Italia) a causa di un problema al bicipite femorale destro accusato nelle scorse ore.
Brutte notizie per il ct della Francia Zinedine Zidane il quale dovrà fare a meno di Marcus Thuram per le prossime partite della selezione transalpina che affronterà Italia e Turchia nelle ultime due gare della fase a gironi di Nations League.
Nelle prossime ore l'attaccante classe '97 sarà a Milano per essere valutato dallo staff medico nerazzurro. Resta col fiato sospeso Cristian Chivu il quale in questa sosta spera di recuperare sia Lautaro Martinez che Bonny, entrambi in dubbio per la sfida con l'Atalanta in programma alla ripresa del campionato.
Fermatosi dopo la partita col Como, anche Ange-Yoan Bonny è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
Dai controlli è emerso un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.
Fantacalcio.it per Adnkronos