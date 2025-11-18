circle x black
Holm, il responso degli esami: starà fuori 10 giorni

Il difensore del Bologna ha accusato un problema al retto femorale

Emil Holm - (Ipa/Fotogramma)
Emil Holm - (Ipa/Fotogramma)
18 novembre 2025 | 19.49
LETTURA: 1 minuti

Infortunatosi in Nazionale, Emil Holm salterà la prossima sfida tra Bologna e Udinese.

Il laterale rossoblu ha rimediato un infortunio non strutturale al retto femorale destro e dovrebbe restare fermo ai box per circa dieci giorni.

Certa, dunque, la sua assenza sul campo dei friulani e quasi sicuramente per la partita di Europa League contro il Salisburgo. Da valutare la possibilità di rivederlo in campo il 1° dicembre contro la Cremonese.

Il comunicato del Bologna: Emil Holm è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un infortunio non strutturale al retto femorale destro: tempi di recupero di circa 10 giorni.

