Il Cagliari riparte da Pisacane, è ufficiale

Fabio Pisacane è il nuovo allenatore del Cagliari. Dopo l'addio di Nicola, si attendeva solo l'annuncio ufficiale, ma la scelta era stata già fatta. Nonostante negli ultimi giorni si è vociferato con insistenza di alcuni incontri interlocutori tra il presidente Giulini e Paolo Vanoli.

Di seguito il comunicato del club sardo.

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabio Pisacane: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni sportive".

Si tratta della prima esperienza su una panchina in Serie A per il giovane allenatore, che lo scorso anno era alla guida tecnica della Primavera. Una scommessa per Giulini che punta forte sull'ex difensore.

Fantacalcio.it per Adnkronos