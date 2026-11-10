Il Sassuolo di D'Aversa: cosa cambia al Fantacalcio

Dopo undici giornate di campionato e 8 punti raccolti, il Sassuolo cambia guida tecnica passando da Alberto Aquilani a Roberto D'Aversa.

Nella giornata di lunedì 9 novembre è arrivata la comunicazione ufficiale dell'esonero per il tecnico ex Catanzaro ed è stato individuato Roberto D'Aversa come nuovo tecnico neroverde.

Nuova chance in Serie A per il tecnico di origini tedesche che torna in massima serie dopo l'esperienza della passata stagione alla guida del Torino.

Per quanto concerne l'aspetto tattico l'avvento di Roberto D'Aversa sulla panchina del Sassuolo non dovrebbe comportare stravolgimenti. Del resto la squadra neroverde è stata costruita per giocare col 4-3-3 e pensare a una nuova veste tattica in questo momento appare difficile, anche alla luce del fatto che D'Aversa nel corso della sua carriera ha alternato moduli con difesa a tre a disposizioni con linea difensiva a quattro.

Si ripartirà dall'attacco composto da Berardi (attualmente infortunato), Esposito e Laurienté e da altre certezze come Matic e Thorstvedt a centrocampo. Tra i pali dovrebbe agire ancora Muric davanti al quale comporranno la coppia centrale Idzes e Caleta-Car. Possibili novità invece sulle corsie laterali: a destra potrebbe trovare più spazio Van der Brempt mentre a sinistra occhio a Obrador, utilizzato col contagocce da Aquilani ma arrivato per essere il titolare.

L'esterno spagnolo ha fatto molto bene a Torino proprio con D'Aversa in panchina e ora potrebbe superare Doig nelle gerarchie neroverdi. L'ultimo tassello resta il centrocampista da affiancare a Matic e Thorstvedt con Bakola leggermente favorito su Adzic in attesa del rientro di Koné.

Fantacalcio.it per Adnkronos