circle x black
Cerca nel sito
 

Il Sassuolo di D'Aversa: cosa cambia al Fantacalcio

sponsor

Analisi dei neroverdi alla luce dell'addio di Aquilani

Roberto D'Aversa - (Ipa)
Roberto D'Aversa - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
10 novembre 2026 | 17.26
LETTURA: 1 minuti

Dopo undici giornate di campionato e 8 punti raccolti, il Sassuolo cambia guida tecnica passando da Alberto Aquilani a Roberto D'Aversa.

Nella giornata di lunedì 9 novembre è arrivata la comunicazione ufficiale dell'esonero per il tecnico ex Catanzaro ed è stato individuato Roberto D'Aversa come nuovo tecnico neroverde. 

Nuova chance in Serie A per il tecnico di origini tedesche che torna in massima serie dopo l'esperienza della passata stagione alla guida del Torino. 

Per quanto concerne l'aspetto tattico l'avvento di Roberto D'Aversa sulla panchina del Sassuolo non dovrebbe comportare stravolgimenti. Del resto la squadra neroverde è stata costruita per giocare col 4-3-3 e pensare a una nuova veste tattica in questo momento appare difficile, anche alla luce del fatto che D'Aversa nel corso della sua carriera ha alternato moduli con difesa a tre a disposizioni con linea difensiva a quattro.

Si ripartirà dall'attacco composto da Berardi (attualmente infortunato), Esposito e Laurienté e da altre certezze come Matic e Thorstvedt a centrocampo. Tra i pali dovrebbe agire ancora Muric davanti al quale comporranno la coppia centrale Idzes e Caleta-Car. Possibili novità invece sulle corsie laterali: a destra potrebbe trovare più spazio Van der Brempt mentre a sinistra occhio a Obrador, utilizzato col contagocce da Aquilani ma arrivato per essere il titolare. 

L'esterno spagnolo ha fatto molto bene a Torino proprio con D'Aversa in panchina e ora potrebbe superare Doig nelle gerarchie neroverdi. L'ultimo tassello resta il centrocampista da affiancare a Matic e Thorstvedt con Bakola leggermente favorito su Adzic in attesa del rientro di Koné. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video
Sinner: "Zverev ha meritato il numero uno, felice per Cobolli alle Atp Finals" - Video
Migranti, il video della maxi rissa in un centro di accoglienza in Sardegna
News to go
Si torna sugli sci, stangata skipass
News to go
Manovra 2027, card sanitaria per over 75: a chi è destinata e a cosa serve


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza