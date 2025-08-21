Infortunio Bailey: il comunicato ufficiale

Serviranno ulteriori accertamenti per stabilire con certezza i tempi di recupero
Brutte notizie per Gasperini, che perde subito il nuovo acquisto per le prime due giornate di campionato. Infortunatosi al primo allenamento con la Roma, Leon Bailey ha rimediato una lesione miotendinea del retto femorale destro.
A comunicarlo è stato il club giallorosso, che ha confermato le sensazioni già trapelate ieri dopo lo stop fisico del giamaicano.
Questo il comunicato ufficiale:
"Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell'infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo Fulvio Bernardini".
