Inter, Barella da valutare per Udine

L'Inter deve tornare a vincere dopo le ultime difficoltà in Serie A. Il derby perso nel finale contro il Milan ha acceso un piccolo campanello d'allarme per i nerazzurri, Campioni d'Italia in carica. La squadra di Simone Inzaghi si ritroverà oggi in campo ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato contro l'Udinese, in programma sabato in Friuli. Match nel quale, però, rischia di non esserci Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter, infatti, è uscito acciaccato dal derby e sembra essere in dubbio per la partita contro i bianconeri.

Mister Inzaghi domenica nel post gara ha commentato così il motivo della sostituzione del calciatore: "Barella aveva un problemino".

Stando alle ultime indiscrezioni, Barella avrebbe riportato un semplice affaticamento muscolare. Niente di preoccupante, quindi, ma le sue condizioni saranno rivalutate meglio oggi con la speranza che tutto sia già rientrato. Occhio comunque alle prossime ore: presto capiremo se Barella sarà in campo contro l'Udinese e se sarà schierabile anche al Fantacalcio nella prossima giornata.

Fantacalcio.it per Adnkronos