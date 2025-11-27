circle x black
Inter, buone notizie dall'infermeria

Le condizioni di Mkhitaryan, Zielinski e Bisseck

(Fotogramma/Ipa)
(Fotogramma/Ipa)
27 novembre 2025 | 18.10
Smaltita la delusione per la sconfitta di Madrid, l'Inter questa mattina è tornata in campo in vista del match col Pisa. 

Squadra divisa in due gruppo, con lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri sera a Madrid. 

Buon notizie per quanto concerne Mkhitaryan: il centrocampista armeno, infatti, si è allenato con il resto dei compagni. Nessun problema anche per Zielinski e Bisseck, regolarmente a disposizione di Chivu che spera di recuperare anche Dumfries, le cui condizioni sono in netto miglioramento. 

L'esterno olandese potrebbe rientrare per la partita con il Como o per il prossimo impegno europeo contro il Liverpool. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
