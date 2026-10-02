circle x black
Cerca nel sito
 

Inter, Calhanoglu recuperabile

sponsor

Le ultime dall'allenamento dei nerazzurri

Calhanoglu - (Ipa)
Calhanoglu - (Ipa)
02 ottobre 2026 | 17.44
LETTURA: 1 minuti

L'Inter continua a lavorare nel corso di questa sosta, in attesa che si torni in campo per campionato e Champions League. La squadra di Cristian Chivu ha ancora diversi giocatori sparsi in giro con le rispettive nazionali, servirà dunque ancora tempo per lavorare concretamente su quelli che saranno gli immediati impegni contro Parma e Club Brugge.

Ci sono, però, novità importanti riguardo alcuni degli infortunanti in casa nerazzurra: Calhanoglu non ha ancora lavorato interamente con il gruppo, si aspetterà la prossima settimana; il calciatore turco, dunque, avrà diversi giorni di lavoro con i compagni prima della sfida contro il Parma. 

Stesso discorso vale per Dimarco che, così come Calhanoglu, la settimana prossima lavorerà in gruppo e potrà prepararsi per il match contro il Parma; differente al situazione di Stones al quale servirà un po' di tempo in più, per lui verranno fatte tutte le valutazioni del caso la prossima settimana. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Proteste degli studenti in Francia, le immagini dei licei in fiamme
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza