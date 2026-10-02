Inter, Calhanoglu recuperabile

L'Inter continua a lavorare nel corso di questa sosta, in attesa che si torni in campo per campionato e Champions League. La squadra di Cristian Chivu ha ancora diversi giocatori sparsi in giro con le rispettive nazionali, servirà dunque ancora tempo per lavorare concretamente su quelli che saranno gli immediati impegni contro Parma e Club Brugge.

Ci sono, però, novità importanti riguardo alcuni degli infortunanti in casa nerazzurra: Calhanoglu non ha ancora lavorato interamente con il gruppo, si aspetterà la prossima settimana; il calciatore turco, dunque, avrà diversi giorni di lavoro con i compagni prima della sfida contro il Parma.

Stesso discorso vale per Dimarco che, così come Calhanoglu, la settimana prossima lavorerà in gruppo e potrà prepararsi per il match contro il Parma; differente al situazione di Stones al quale servirà un po' di tempo in più, per lui verranno fatte tutte le valutazioni del caso la prossima settimana.

Fantacalcio.it per Adnkronos