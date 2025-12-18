Inter, Calhanoglu recuperato

Mattinata di lavoro per l'Inter a Riyadh in vista della semifinale di Supercoppa Italiana in programma domani sera col Bologna.

Sotto una pioggia battente mister Cristian Chivu ha riabbracciato in gruppo Hakan Calhanoglu, recuperato e dunque sarà regolarmente a disposizione nella sfida contro la compagine felsinea.

La brutta notizia arrivata dell'allenamento odierno dei nerazzurri, invece, riguarda l'assenza di Carlos Augusto. L'esterno brasiliano infatti non si è allenato a causa di una leggera lombalgia, ma potrebbe comunque recuperare nel breve e tornare utile in questa Supercoppa. Ha lavorato ancora a parte infine Darmian, ecco perché contro il Bologna dovrebbe toccare a Luis Henrique agire da esterno destro.

Fantacalcio.it per Adnkronos