Inter, ceduto Pavard. E arriva Akanji

Colpo a sorpresa nell'ultimo giorno del calciomercato

Benjamin Pavard - (Ipa/Fotogramma)
01 settembre 2025 | 17.46
Una cessione a sorpresa che chiama, a sua volta, un acquisto. L'Inter cede Pavard al Marsiglia in questo ultimo giorno di calciomercato

Il francese ha le valigie pronte e sembra destinato al ritorno in patria. Non appena i nerazzurri definiranno l'arrivo di Akanji e il giocatore verrà ufficializzato, Pavard firmerà con il suo nuovo club.

Per un difensore che esce, uno ne entra. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo definitivo per il trasferimento in Italia di Manuel Akanji. Il difensore del Manchester City è pronto a sbarcare in Italia ed a mettersi a disposizione dei fantallenatori di Leghe Fantacalcio.

Il giocatore svizzero si trasferisce sulla base di un prestito oneroso fissato a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 15 milioni. L'opzione di diritto diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Tutto pronto per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro.

