circle x black
Cerca nel sito
 

Inter, infortunio per Mkhitaryan

sponsor

L'armeno salterà due partite

Mkhitaryan (Fotogramma/Ipa)
Mkhitaryan (Fotogramma/Ipa)
27 ottobre 2025 | 13.36
LETTURA: 1 minuti

Brutte notizie per Chivu ed i fantallenatori. Durante il match contro il Napoli si è fermato Henrikh Mkhitaryan, tra l'altro nell'azione che ha portato il penalty al Napoli. 

Il centrocampista armeno ha rimediato un risentimento muscolare che molto probabilmente farà slittare il suo rientro in campo a dopo la sosta per le Nazionali. Di seguito il bollettino medico:

"Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima".

In chiave Fantacalcio, potrebbe esserci più spazio per Sucic e Frattesi nelle prossime partite. Ma soprattutto per Zielinski che già al Maradona ha sostituito il centrocampista armeno. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza