Inter, infortunio per Pavard: la situazione

Vittoria importantissima dell'Inter che ha battuto ieri sera il Lipsia e si è messo in un ottima posizione nella classifica della nuova Champions League.

Durante il match contro i tedeschi, Inzaghi deve registrare l'infortunio di Pavard.

Secondo una prima diagnosi, il francese avrebbe rimediato un risentimento ai flessori della coscia sinistra.

Nella giornata di oggi, Pavard si sottoporrà ai rituali esami strumentali per fare luce sul proprio stato di salute. Il difensore ex Bayern Monaco è a rischio per la trasferta di Firenze e dovrà essere valutato con il passare dei giorni dallo staff medico di Inzaghi.

Lo stesso Inzaghi che ha lanciato l'allarme nel post gara di Champions, facendo anche il punto sul rientro di Acerbi: "Per quanto riguarda Acerbi valuteremo giorno per giorno come reagirà, c’è qualche speranza, ma adesso mi sembra un po’ prematuro. È mercoledì, ha avuto questo problemino sabato. Pavard si è fermato oggi e il problema mi sembra più importante rispetto a quello di Acerbi a Verona”.

Se non dovessero farcela, contro la Fiorentina giocherebbero Bisseck e de Vrij al fianco di Bastoni.

Fantacalcio.it per Adnkronos