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Inter, Lautaro Martinez indisponibile per Como

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Infortunio muscolare al polpaccio, le condizioni dell'argentino

Inter, Lautaro Martinez indisponibile per Como
10 aprile 2026 | 16.53
LETTURA: 1 minuti

Problemi in casa Inter riguardo le condizioni di Lautaro Martinez, costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare al polpaccio e salterà di sicuro la sfida di campionato in programma domenica contro il Como.

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Lautaro è vittima di un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.  Situazione che ovviamente dovrà essere monitorata con l'argentino che potrebbe restare fermo anche due settimane. 

L'Inter ha annunciato l'infortunio dell'argentino attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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