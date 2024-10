Inter, le condizioni di Acerbi

L'Inter alle prese con le condizioni non ottimali di Calhanoglu e Acerbi, usciti acciaccati dal match di domenica scorsa a Roma contro i giallorossi.

L'Inter questa mattina, attraverso una nota sul sito ufficiale, ha comunicato l'esito degli esami medici ai quali è stato sottoposto il difensore: "Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno".

Dunque niente gara di Champions League domani in casa dello Young Boys per Acerbi, che ora difficilmente ci sarà anche in campionato domenica alle ore 18 contro la Juventus. Mister Inzaghi non rischierà nulla e tiene pronto De Vrij per guidare la difesa nerazzurra nei prossimi impegni.

Fantacalcio.it per Adnkronos