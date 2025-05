Inter, le ultime su Lautaro e Pavard. Occhio a Frattesi

Giornata di vigilia per l'Inter che prepara il match in programma domani contro il Barcellona.

I fari sono puntati sulle condizioni di Pavard e Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, fermo da mercoledì come svelato da Inzaghi in conferenza, ed il difensore francese si sono allenati in gruppo, ma hanno svolto un riscaldamento personalizzato, evitando il classico torello, per non rischiare di aggravare le rispettive situazioni.

I dubbi sulla loro presenza in campo verranno sciolti solamente domattina. Nel frattempo si scaldano Bisseck e Taremi, pronti a prendere il loro posto in caso di forfait.

Assente all'allenamento di oggi Davide Frattesi. Il motivo? Una botta rimediata che non gli ha permesso di scendere in campo. Lavoro in palestra a scopo precauzionale: dovrebbe, però, essere a disposizione domani sera. Domani si deciderà in merito.

Fantacalcio.it per Adnkronos