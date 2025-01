Inter, nessuna lesione per Mkhitaryan

L'Inter è tornata al lavoro dopo il successo di misura ottenuto contro il Venezia. La squadra di Inzaghi mette nel mirino la sfida di mercoledì sera contro il Bologna, nel recupero della 19.a giornata.

Apprensione in casa Inter per le condizioni di Mkhitaryan. Il centrocampista nerazzurro, alle prese con alcuni problemi fisici che non gli hanno consentito di scendere in campo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, è stato sottoposto ad accertamenti clinici approfonditi.

L'infortunio è meno grave del previsto: gli esami strumentali hanno escluso lesioni, Di seguito il bollettino medico comunicato dalla società nerazzurra:

"Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno".

Difficilmente l'armeno scenderà in campo, pero', contro il Bologna. Al suo posto ci sarà uno tra Frattesi e Zielinski con il primo leggermente favorito.

Fantacalcio.it per Adnkronos