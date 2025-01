Inter, si ferma Bisseck ma recuperano Thuram e Pavard

Ancora problemi per Simone Inzaghi in vista della sfida col Venezia . Se da un lato il tecnico nerazzurro può sorridere per il rientro di Benjamin Pavard, tornato ad allenarsi in gruppo al pari di Marcus Thuram, dall'altro si registra un nuovo stop.

Hanno lavorato a parte i vari Joaquin Correa, Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, ma anche Yann Bisseck .

Il difensore per ora non è stato sottoposto ad esami. Le sue condizioni verranno monitorate, ma è inevitabilmente in dubbio per il match con i lagunari.

Fantacalcio.it per Adnkronos