La Juventus tornerà in campo giovedì in Europa League dopo il successo in campionato contro il Venezia. Spalletti continua a recuperare pezzi dall'infermeria.

Rimasto fermo ai box per un problema alla spalla nell'ultimo mese, la sua assenza si è fatta sentire sulla fascia destra della Juventus. Ora Spalletti è pronto a ritrovarlo al cento per cento della condizione, dopo la convocazione e la panchina nell'ultima giornata di campionato contro il Venezia. Parliamo di Conceicao, che già giovedì potrebbe avere un poco di minutaggio per essere poi totalmente disponibile per il campionato.

Chiaramente il minutaggio resta da gestire, ma Conceiçao scalpita anche per tornare decisivo in campionato (e al Fantacalcio). L'ex Porto si candida per una maglia da titolare anche contro il Como, ma starà a Spalletti gestirlo nel doppio appuntamento tra Europa e Serie A.

Fantacalcio.it per Adnkronos