Juve, recuperato Koopmeiners

Buone notizie per Thiago Motta

Arrivano buone notizie per Thiago Motta in vista del match in programma domenica alle 18 contro la Fiorentina.

Koopmeiners, Danilo e Douglas Luiz si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo squadra. I tre sono arruolabili per la partita contro la Fiorentina.

L'unico dubbio riguarda l'ex della partita, Nico Gonzalez. L'argentino ha svolto allenamento personalizzato così come concordato per smaltire i carichi di lavoro. Nella giornata di domani si valuterà la sua presenza per il match con la Fiorentina di Palladino.

L'allenatore bianconero dovrà sciogliere gli ultimi dubbi domani in vista proprio della formazione che scenderà in campo domenica. Difesa quasi obbligata con Savona e Cambiaso sulle corsie esterne, Gatti-Kalulu sarà la coppia centrale. Tutto poi dipenderà dalle condizioni di Koopmeiners e Nico Gonzalez.

Thuram e Locatelli dovrebbero agire in mezzo al campo, con l'ex Atalanta spostato sulla trequarti a supporto dell'ex Vlahovic. Sulle corsie esterne Conceiçao e Yildiz.

Fantacalcio.it per Adnkronos