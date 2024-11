Juventus, fermi anche McKennie e Vlahovic

Brutte notizie per Thiago Motta e per i fantallenatori. Occorrerà ancora attendere infatti per i rientri a disposizione di Nico Gonzalez e Douglas Luiz , entrambi ormai costretti ai box da diverse settimane per i rispettivi acciacchi fisici.

Per l'argentino bisogna navigare a vista: la sensazione è infatti che Nico Gonzalez possa rientrare addirittura nella gara di campionato contro il Bologna, in programma il 7 dicembre. Discorso analogo per il brasiliano, che non sarà della trasferta di Champions League domani contro l'Aston Villa e che potrebbe accodarsi all'ex Fiorentina come tempistiche di recupero.

Per Thiago Motta, insomma, è piena emergenza: anche Vlahovic e McKennie sono da valutare e non faranno parte dei convocati per Birminghan, inoltre rischiano di non rientrare in tempo per la prossima di campionato domenica contro il Lecce.

Fantacalcio.it per Adnkronos