Juventus, infortunio per Conceicao

Le Nazionali non portano buone notizie alla Juventus ed al suo allenatore Tudor. Il club bianconero deve fare i conti con l'infortunio rimediato da Francisco Conceicao con la Nazionale portoghese. Il giocatore dei lusitani si è fermato a causa di un problema muscolare.

Così come comunicato dalla Federazione portoghese, Conceicao non prenderà parte alla gara di domani contro l'Ungheria, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il giocatore lascia il ritiro e fa ritorno a Torino, dove le sue condizioni verranno attentamente valutate dallo staff sanitario bianconero.

Già nel primo allenamento con i compagni di Nazionale, Conceiçao aveva lavorato a parte per precauzione, ma ora è arrivata la decisione finale. Lascia il ritiro della Nazionale. Ed i fantallenatori che lo hanno acquistato all'asta sono in ansia per scoprire se potranno schierarlo o meno sabato quando la Juventus affronterà l'Inter.

Fantacalcio.it per Adnkronos