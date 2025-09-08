circle x black
Cerca nel sito
 

Juventus, infortunio per Conceicao

sponsor

Fantallenatori in ansia

Francisco Conceicao
Francisco Conceicao
08 settembre 2025 | 16.57
LETTURA: 1 minuti

Le Nazionali non portano buone notizie alla Juventus ed al suo allenatore Tudor. Il club bianconero deve fare i conti con l'infortunio rimediato da Francisco Conceicao con la Nazionale portoghese. Il giocatore dei lusitani si è fermato a causa di un problema muscolare.

Così come comunicato dalla Federazione portoghese, Conceicao non prenderà parte alla gara di domani contro l'Ungheria, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il giocatore lascia il ritiro e fa ritorno a Torino, dove le sue condizioni verranno attentamente valutate dallo staff sanitario bianconero.

Già nel primo allenamento con i compagni di Nazionale, Conceiçao aveva lavorato a parte per precauzione, ma ora è arrivata la decisione finale. Lascia il ritiro della Nazionale. Ed i fantallenatori che lo hanno acquistato all'asta sono in ansia per scoprire se potranno schierarlo o meno sabato quando la Juventus affronterà l'Inter.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza