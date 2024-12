Juventus, le ultime su Vlahovic

Arrivano buone notizie per Thiago Motta ed i fantallenatori. Oggi sono ripresi gli allenamenti dopo il lunedì libero concesso dall'allenatore della Juventus.

E tra i 9 giocatori out a Lecce è stato proprio Vlahovic quello che ha provato maggiormente a recuperare dopo il risentimento al flessori della coscia sinistra riportato durante la sosta di metà novembre. Non a caso, nella giornata di oggi il serbo ha lavorato parzialmente in gruppo.

L'attaccante serbo ha saltato le partite con Milan, Aston Villa e Lecce e i bianconeri hanno faticato non poco, raccogliendo tre pareggi consecutivi e segnando un solo gol in 270 minuti.

Vlahovic avrà ancora a disposizione altri allenamenti per tornare a lavorare in gruppo e guadagnare una maglia da titolare per la sfida col Bologna in programma sabato pomeriggio. Contro i felsinei potrebbe rientrare anche Adzic, mentre mettono nel mirino la sfida dell'11 dicembre contro il Manchester City i vari Douglas Luiz, McKennie e Savona. Tre giorni dopo, contro il Verona, infine, potrebbe rivedersi Nico Gonzalez.

Fantacalcio.it per Adnkronos