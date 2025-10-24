Lazio, infermeria piena: KO anche Nuno Tavares

Pessime notizie in arrivo in casa Lazio: si tratta di un altro infortunio muscolare, questa volta in difesa. Nella doppia seduta di ieri infatti è finito ko Nuno Tavares, si teme lo stiramento e il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore a controlli medici.

Contro la Juventus domenica sera è emergenza sulla corsia mancina, infatti non ci sarà neppure Pellegrini ancora alle prese con il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro accusato contro il Genoa a fine settembre. In campo dunque contro i bianconeri sulla fascia sinistra ci sarà Marusic, con uno tra Hysaj o Lazzari sulla destra. Ai box inoltre restano Castellanos, Cancellieri e Rovella.

Fantacalcio.it per Adnkronos