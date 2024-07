Lazio, infortunio per Romagnoli

Prime amichevoli e, di conseguenza, primi infortuni. Ieri la Lazio ha pareggiato contro la Triestina, ma la brutta notizia arriva dalle condizioni di Romagnoli che si è infortunato durante il match. Proprio l'ex capitano del Milan è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio per parlare proprio delle sue condizioni in vista dell'inizio della stagione.

"Sento l’adduttore molto duro, penso sia solo indurimento. È normale dopo questi carichi, era importante fare un buon pre campionato e tre buone partite. Ora lavoriamo e continuiamo. Abbastanza buono, buoni test per allenarci. Abbiamo spinto tanto, loro sono molto preparati. Siamo contenti, ma dobbiamo lavorare per essere pronti alla prima di campionato. Baroni? È molto preparato, non servo io per dirlo. Ha fatto buoni risultati in carriera, è una brava persona e non vediamo l’ora di scoprirlo ancora. Tifosi? Li ringraziamo per essere venuti fino qui, siamo contenti di averli vicino a noi".

Dovesse trattarsi solo di un indurimento, il calciatore potrebbe già tornare a disposizione di Baroni per la prossima settimana. Non è a rischio, comunque, l'esordio in campionato tra poco meno di un mese.

Fantacalcio.it per Adnkronos