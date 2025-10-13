circle x black
Lesione al menisco, Bremer si opera

Juve, arrivano brutte notizie

Gleison Bremer - (Ipa/Fotogramma)
Gleison Bremer - (Ipa/Fotogramma)
13 ottobre 2025 | 16.06
Una sosta nefasta per la Juventus e per Bremer. Il difensore brasiliano ha rimediato un infortunio che lo terrà lontano dai campi da gioco almeno fino alla prossima sosta per le nazionali in programma a metà novembre.

Il calciatore ha riportato una lesione al ginocchio sinistro. Un nuovo problema fisico che rischia di pregiudicare la sua stagione e quella dei fantallenatori che avevano puntato su di lui e che finalmente l'avevano riabbracciato dopo il lungo stop. Di seguito la nota del club bianconero:

"Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva".

La Juventus non ha diramato stime precise sui tempi di recupero, ma dalla diagnosi appare chiaro che Bremer resterà fermo ai box per un bel po'. Solamente dopo l'operazione chirurgica si saprà di più circa le tempistiche di un rientro in campo.

