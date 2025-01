Lesione muscolare per Ehizibue

Tegola Ehizibue per l'Udinese. Il giocatore olandese, costretto al cambio nella partita pareggiata con l'Atalanta, è stato sottoposto ad esami diagnostici nelle scorse ore.

Gli esami hanno evidenziato la presenza di una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra.

Udinese Calcio comunica che Kingsley Ehizibue ha riportato, all’esito degli esami strumentali, una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Andato a voto 20 volte in questa stagione, Kingsley Ehizibue ha realizzato anche un assist, con una fantamedia di 5,90. In merito ai tempi di recupero, il giocatore classe '95 ne avrà per circa due settimane, saltando dunque le sfide con Como e Roma per poi essere sottoposto a nuovi contro.

Fantacalcio.it per Adnkronos