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Loboka: l'esito degli esami e i tempi di recupero

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Grave infortunio per il centrocampista del Napoli che starà fuori per almeno due mesi

Stanislav Lobotka - (Ipa)
Stanislav Lobotka - (Ipa)
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29 ottobre 2026 | 19.12
LETTURA: 1 minuti

Arrivano novità importanti in merito alle condizioni di Stanislav Lobotka dopo il grave infortunio rimediato nel primo tempo della partita di ieri sera tra Monza e Napoli.

Il centrocampista slovacco si è fermato dopo un quarto d'ora di gioco a seguito di uno scontro con Mangas. Uscito dal campo in barella e con le mani in volto, il giocatore classe '94 questa mattina è stato sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato la presenza di una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra.

Una pesante tegola per Massimiliano Allegri il quale dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka per circa due mesi provando dunque a rientrare per fine dicembre.

L'assenza prolungata di Lobotka spianerà la strada al rilancio di Gilmour nelle rotazioni. Lo scozzese ha dato buone risposte già nella gara di ieri contro il Monza. Soprattutto, la mancanza dello slovacco porterà alla conferma di De Bruyne in cabina di regia, come già visto in queste ultime giornate del Napoli.

Il bollettino ufficiale: 

Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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