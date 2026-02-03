Milan, a Bologna senza Pulisic

In casa Milan non solo Alexis Saelemaekers, ma anche Cristian Pulisic non sarà a disposizione di mister Allegri nella sfida di stasera contro il Bologna.

L'attaccante statunitense, infatti, non ha recuperato da noie muscolari che lo stanno condizionando nell'ultimo periodo e non è stato convocato per stasera a Bologna nella 23a giornata di Serie A.

Pulisic sta facendo i conti con una borsite all'ileopsoas che lo costringerà a saltare il match del Dall'Ara, pronto avanti Nkunku sostenuto da Loftus-Cheek visto che anche Leao non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina.

Fantacalcio.it per Adnkronos