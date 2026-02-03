circle x black
Cerca nel sito
 

Milan, a Bologna senza Pulisic

sponsor

Cambia l'attacco rossonero stasera al Dall'Ara

Milan, a Bologna senza Pulisic
03 febbraio 2026 | 15.57
LETTURA: 1 minuti

In casa Milan non solo Alexis Saelemaekers, ma anche Cristian Pulisic non sarà a disposizione di mister Allegri nella sfida di stasera contro il Bologna.

L'attaccante statunitense, infatti, non ha recuperato da noie muscolari che lo stanno condizionando nell'ultimo periodo e non è stato convocato per stasera a Bologna nella 23a giornata di Serie A.

Pulisic sta facendo i conti con una borsite all'ileopsoas che lo costringerà a saltare il match del Dall'Ara, pronto avanti Nkunku sostenuto da Loftus-Cheek visto che anche Leao non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza