circle x black
Cerca nel sito
 

Milan, Allegri: "Pulisic OK, Leao non al top". E su Gimenez...

sponsor

La conferenza stampa del tecnico dei rossoneri

(Fotogramma/Ipa)
(Fotogramma/Ipa)
07 novembre 2025 | 14.15
LETTURA: 1 minuti

Reduce dal successo in campionato contro la Roma, il Milan si appresta a far visita al Parma nel match valevole per l'undicesima giornata di campionato.

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia, ecco riportato uno stralcio delle dichiarazioni del mister:"Abbiamo recuperato Pulisic, che sta bene ed è a disposizione, Estupiñan e Jashari hanno migliorato la condizione. Rabiot e Gimenez torneranno dopo la sosta. Leao e Nkunku hanno agito molto bene in attacco contro la Roma. Leão non è ancora al top, fare la differenza come ha fatto contro la Roma deve essere la normalità. Gimenez è presto per capire se tornerà nel Derby, ci sono occasioni o stagioni nelle quali si può anche giocare anche centravanti, ma Leão e Nkunku possono farlo. Maignan è un grandissimo portiere. Rinnovo? Ci penserà la società". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza