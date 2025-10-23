circle x black
Cerca nel sito
 

Milan: Allegri su Leao, Modric, Nkunku e...

sponsor

Conferenza stampa del tecnico rossonero alla vigilia della sfida di campionato contro il Pisa

Massimiliano Allegri (Fotogramma/Ipa)
Massimiliano Allegri (Fotogramma/Ipa)
23 ottobre 2025 | 16.17
LETTURA: 1 minuti

Reduce dal successo sulla Fiorentina, il Milan va a caccia di un'altra vittoria in campionato per consolidare il primo posto in classifica.

I rossoneri ci proveranno venerdì sera nell'anticipo dell'ottava giornata contro il Pisa a San Siro, match presentato dal tecnico Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco uno stralcio delle parole del tecnico:  "Domani sarà una partita complicata, perché il Pisa fino a oggi ha sempre fatto buone partite; lottando, creando e facendo gol. È una squadra fisica, se non l'affrontiamo nel giusto modo può creare difficoltà. 

De Winter domani potrebbe avere una chance. Pavlovic sta crescendo, ha giocato già molto nel Milan ma ha 23 anni e margini di crescita. 
Recuperiamo Nkunku, Loftus-Cheek lo valuteremo oggi. Leão non lo trasformo io, lui può giocare da prima e da seconda punta. Più è centrale, più può tirare. Poi può svariare anche a sinistra per giocare uno contro uno. Gimenez si è allenato bene in questi giorni ed è in una buona condizione fisica. Lo vedo più sereno e tranquillo. È in crescita, il gol sicuramente lo troverà. Modri? sbaglia pochi palloni perché è un campione". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza