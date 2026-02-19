Milan: infortunio Pavlovic, le condizioni

Il difensore rossonero a rischio per domenica contro il Parma in campionato
Giornata di controlli diagnostici per Strahinja Pavlovic, costretto al cambio tra primo e secondo tempo della sfida pareggiata col Como nel recupero della 24esima giornata di campionato.
Il difensore serbo questa mattina ha fatto capolino a Milanello per sottoporsi agli esami del caso dopo i vari colpi subiti, tra cui un pestone al piede.
Dagli esami è emersa la presenza di un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. La buona notizia, dunque, è rappresentata dall'assenza di fratture.
A forte rischio dunque la presenza di Strahinja Pavlovic nella partita col Parma in programma domenica pomeriggio. L'ex Salisburgo dovrebbe tornare a disposizione per la sfida con la Cremonese.
Fantacalcio.it per Adnkronos