circle x black
Cerca nel sito
 

Milan: infortunio Pavlovic, le condizioni

sponsor

Il difensore rossonero a rischio per domenica contro il Parma in campionato

Strahinja Pavlovic (Fotogramma/Ipa)
Strahinja Pavlovic (Fotogramma/Ipa)
19 febbraio 2026 | 17.38
LETTURA: 1 minuti

Giornata di controlli diagnostici per  Strahinja Pavlovic, costretto al cambio tra primo e secondo tempo della sfida pareggiata col Como nel recupero della 24esima giornata di campionato.

Il difensore serbo questa mattina ha fatto capolino a Milanello per sottoporsi agli esami del caso dopo i vari colpi subiti, tra cui un pestone al piede. 

Dagli esami è emersa la presenza di un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. La buona notizia, dunque, è rappresentata dall'assenza di fratture.

A forte rischio dunque la presenza di Strahinja Pavlovic nella partita col Parma in programma domenica pomeriggio. L'ex Salisburgo dovrebbe tornare a disposizione per la sfida con la Cremonese. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza