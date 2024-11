Milan, Jovic si opera: i tempi di recupero

Brutte notizie per Fonseca

Brutte notizie per Fonseca che perde Jovic per il resto del 2024. L'attaccante è fermo da fine settembre ed è finito sotto ai ferri. L'attaccante del Milan questa mattina è stato sottoposto a un intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro in quel di Belgrado.

Nelle prossime ore rientrerà a Milanello dove inizierà il programma di riabilitazione e dovrebbe tornare in campo dopo quattro settimane.

"Questa mattina a Belgrado Luka Jovic, accompagnato da un membro dello staff medico del Milan, è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro.

L'operazione, effettuata dal dott. Zarko Vuckovic per risolvere il problema di pubalgia, è perfettamente riuscita. Jovic si fermerà a Belgrado per otto giorni di convalescenza prima di far rientro a Milanello dove inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica. La stima dei tempi di recupero è di quattro settimane".

Ovviamente quella di Jovic non è una grossa perdita per i fantallenatori. Il calciatore non è un titolare e nelle gerarchie è stato scavalcato anche dal giovane Camarda. Sicuramente è un calciatore che dovrà essere svincolato nelle aste di febbraio.

Fantacalcio.it per Adnkronos