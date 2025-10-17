circle x black
Milan, lesione per Pulisic

Brutte notizie per Allegri

Pulisic (Fotogramma/Ipa)
17 ottobre 2025 | 14.41
Sosta nefasta per il Milan di Allegri. Dopo gli infortuni di Rabiot e Saelemakers, il tecnico rossonero deve fare i conti anche con lo stop di Pulisic. 

Il fantasista del Milan ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale, e le sue condizioni verranno riviste entro 10 giorni. Potrebbe restare quindi fuori almeno 2 settimane, e provare a rientrare a inizio novembre. 

Lo statunitenese sarà quindi out sicuramente contro la Fiorentina e nella prossima, salterà il turno infrasettimanale e a quel punto potrebbe rivedersi sul campo.

Domenica sera in attacco si può candidare Nkunku in coppia con Leao; potrebbe quindi inizialmente rifiatare Gimenez, tornato solo giovedi, dopo le fatiche in Nazionale. Il francese ieri ha rimediato un pestone ma non preoccupa, e dopo il gol segnato in Nazionale è atteso per lui un buon minutaggio, a prescindere dalla titolarità, contro i viola.

Fantacalcio.it per Adnkronos

