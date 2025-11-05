circle x black
Cerca nel sito
 

Milan, torna in gruppo Pulisic. E si ferma Gimenez

sponsor

Le ultime in vista del match contro il Parma

Christian Pulisic (Fotogramma/Ipa)
Christian Pulisic (Fotogramma/Ipa)
05 novembre 2025 | 15.01
LETTURA: 1 minuti

Una buona ed una cattiva notizia per Massimiliano Allegri in vista della partita in programma sabato sera contro il Parma. 

Christian Pulisic è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e ha ricevuto il via libera per la trasferta in casa dei gialloblù. 

Mentre Pulisic rientra, si ferma invece Santiago Gimenez. Come vi abbiamo anticipato stamattina, l’attaccante messicano dovrà sottoporsi a un ciclo di terapie per risolvere un fastidio alla caviglia che lo condiziona ormai da diverse settimane.

Le sue condizioni verranno rivalutate durante la sosta per le nazionali, con l’obiettivo di capire se potrà essere nuovamente disponibile per il big match contro l’Inter al rientro.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza