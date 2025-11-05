Milan, torna in gruppo Pulisic. E si ferma Gimenez

Una buona ed una cattiva notizia per Massimiliano Allegri in vista della partita in programma sabato sera contro il Parma.

Christian Pulisic è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e ha ricevuto il via libera per la trasferta in casa dei gialloblù.

Mentre Pulisic rientra, si ferma invece Santiago Gimenez. Come vi abbiamo anticipato stamattina, l’attaccante messicano dovrà sottoporsi a un ciclo di terapie per risolvere un fastidio alla caviglia che lo condiziona ormai da diverse settimane.

Le sue condizioni verranno rivalutate durante la sosta per le nazionali, con l’obiettivo di capire se potrà essere nuovamente disponibile per il big match contro l’Inter al rientro.

