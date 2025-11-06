circle x black
Finals, i gironi: Sinner con Zverev e uno tra Aliassime e Musetti. Per Alcaraz c'è Djokovic

Nel gruppo dell'azzurro anche Shelton. Lo spagnolo con Fritz e De Minaur

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
06 novembre 2025 | 13.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prendono vita le Atp Finals 2025. Oggi, giovedì 6 novembre, sono stati sorteggiati a Torino i due gironi del singolare maschile per il Torneo dei Maestri, al via domenica. Jannik Sinner è stato inserito nel gruppo 'Borg' con Alexander Zverev, Ben Shelton e uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, che, se riuscirà a strappare il pass vincendo il torneo 250 di Atene e superare quindi il canadese nella Race, potrebbe dare vita a un derby azzurro.

Nel gruppo Connors, invece, ci sono Carlos Alcaraz, Nole Djokovic, Taylor Fritz e Alex De Minaur.

