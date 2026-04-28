Modric: stagione finita. Le soluzioni a disposizione di Allegri

L'infortunio di Luka Modric rappresenta indubbiamente una gatta da pelare in casa Milan. Il campione croato è stato operato nella giornata di ieri per trattare la frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. Una situazione che ovviamente pone Max Allegri di fronte ad una doppia pista, due soluzioni per andare ad ottemperare a quella che sarà l'assenza di Modric da qui al termine della stagione.

Una delle due parrebbe quella più accreditata, se non fosse già per il fatto che lo stesso Milan ha investito una cifra importante per arrivare ad Ardon Jashari: l'ex giocatore del Club Bruges (per il quale la società rossonera ha investito ben 35 milioni di euro) ha raccolto soltanto 11 presenze in campionato ed un solo assist.

Il problema al perone ha ovviamente condizionato tutta la prima parte della stagione, ma la verità è che Allegri ha centellinato il suo utilizzo, dandogli soltanto 4 volte la possibilità di partire dal primo minuto. Con l'assenza di Modric crescono, ovviamente, le quotazioni per vederlo giocare anche con la maglia da titolare in questo finale di stagione. Non una media voto stellare, visto che l'unico match dove Jashari ha fatto registrare una prestazione degna di nota è quello contro il Como, dove è riuscito anche a firmare un assist.

L'altra soluzione è quella di Samuele Ricci, che nel corso della stagione è stato utilizzato di più da Allegri, con 28 presenze totali e ben 10 da titolare, anche in concomitanza con lo stesso Modric soprattuto quando Rabiot è stato indisponibile per infortunio nella prima parte della stagione. Va da sé, poi, che nelle ultime 9 partita soltanto in un'occasione (contro l'Udinese) l'ex Torino è partito dall'inizio.

Ora gli equilibri sono diversi, Modric rappresentava il perno del centrocampo e con la sua assenza Allegri dovrà rimodulare il centrocampo, provando ad incastrare i tasselli e capire come creare equilibrio, puntando su Jashari o Ricci, o magari valutando anche delle soluzioni alternative per gli ultimi quattro match di campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos