Napoli in ansia, si ferma anche Olivera

Non è stata una sosta per le Nazionali fortunata per il Napoli di Conte. Nel corso di Uruguay-Ecuador di questa notte, Mathias Olivera è stato costretto al cambio per un problema muscolare.

Il terzino della Celeste ha giocato da titolare per 87' nello 0-0 di questa notte, fino al momento dell'infortunio. È stato lo stesso napoletano a richiamare l'attenzione della panchina uruguaiana e a chiedere il cambio. Sarà valutato non appena rientrerà in Italia.

Un'altra brutta notizia per l'allenatore che dovrà valutare anche le condizioni di Stanislav Lobotka. In giornata il centrocampista slovacco dovrebbe svolgere gli esami del caso per valutare l'entità del problema accusato in Nazionale.

Con Lobotka e Olivera in forte dubbio per la gara di Empoli, Conte non avrà grossi grattacapi. Se i rispettivi infortuni saranno confermati dagli esami strumentali, entrambi salteranno la trasferta del Castellani. Al loro posto toccherebbe a Gilmour e Spinazzola, pronti a surrogare i due titolari di Conte dal 1'.

Fantacalcio.it per Adnkronos