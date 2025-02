Napoli, infortunio per Anguissa

Bruttissime notizie per Antonio Conte e per i fantallenatori. Zambo Anguissa si è infortunato e salterà la sfida scudetto contro l'Inter.

Il centrocampista camerunense aveva accusato un risentimento muscolare nel finale di partita a Como. Nelle scorse ore è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato la presenza di una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.

Una tegola anche in ottica Fantacalcio dato che Anguissa finora ha mantenuto una fantamedia di 7,10, con un bottino di 5 gol e 3 assist in 26 partite in cui è andato a voto.

Questo il comunicato del Napoli: "Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare.

Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.

Anguissa ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Una brutta notizia per il Napoli, già alle prese con diverse defezioni tra cui quella di David Neres.

In merito ai tempi di recupero, Anguissa dovrebbe restare fermo ai box fino alla sosta, saltando così le partite con Inter, Fiorentina e Venezia. Al suo posto scalda i motori Billing dopo il debutto di Como.

Fantacalcio.it per Adnkronos