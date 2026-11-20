Il Napoli dovrà fare a meno di Alex Meret per oltre un mese: il portiere azzurro infatti ha rimediato un colpo in allenamento e dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto è emersa la presenza di una frattura della quinta vertebra lombare.

Non è da escludere, a questo punto, che Meret torni in campo direttamente nel 2027 visto che l'ultimo impegno del Napoli nell'anno solare in corso è in programma il 20 dicembre contro l'Atalanta. In sua assenza toccherà dunque a Vanja Milinkovic-Savic difendere i pali della compagine azzurra nelle prossime partite di campionato, Champions League e Coppa Italia.

Fantacalcio.it per Adnkronos