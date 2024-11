Parma, brutte notizie. Lungo stop per Bernabè

Arrivano brutte notizie su Adrian Bernabé. Il centrocampista del Parma ha rimediato un infortunio durante la partita contro il Genoa, ed il problema è più serio del previsto.

Il comunicato del Parma recita: "Lo staff medico del Parma Calcio comunica che, a seguito degli accertamenti strumentali, Adrian Bernabé ha evidenziato una lesione di alto grado al flessore della coscia destra".

Per il centrocampista del Parma si prospetta un lungo stop, con la prospettiva di rientrare all'inizio del nuovo anno. Una brutta tegola per Pecchia e per tutti i fantallenatori.

Salgono, a questo punto, le quotazioni di Esteves per il centrocampo dei ducali. Anche Hernani, infatti, non è al meglio e dovrebbe saltare la prossima partita sul campo del Venezia. Uomini contati a centrocampo con Keita che diventa titolare e Sohm che agirà alle spalle di Bonny.

Fantacalcio.it per Adnkronos