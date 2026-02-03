circle x black
Cerca nel sito
 

Pisa e Verona cambiano allenatore: ora è ufficiale

sponsor

Sammarco e Hiljemark gli eredi di Zanetti e Gilardino

Pisa e Verona cambiano allenatore: ora è ufficiale
03 febbraio 2026 | 19.42
LETTURA: 1 minuti

Cambiano due panchine in Serie A. 

C'è un nuovo allenatore per l'Hellas Verona dopo l'esonero di Paolo Zanetti. 

Il club scaligero ha deciso di affidare la guida della compagine gialloblu a Paolo Sammarco, ex centrocampista tra le altre di Frosinone e Chievo e attuale trainer della formazione Primavera.

Il Pisa, invece, ha trovato l'erede di Alberto Gilardino, esonerato dopo i recenti risultati ritenti insoddisfacenti. 

Il club ha ufficializzato l'accordo con Oscar Hiljemark, giovane tecnico svedese legatosi ai toscani con un contratto di un anno e mezzo ed ex conoscenza della Serie A di qualche anno fa con le maglie di Palermo e Genoa.

Fantacalcio.it per Adnkronos 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza