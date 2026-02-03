Pisa e Verona cambiano allenatore: ora è ufficiale

Sammarco e Hiljemark gli eredi di Zanetti e Gilardino

Cambiano due panchine in Serie A.

C'è un nuovo allenatore per l'Hellas Verona dopo l'esonero di Paolo Zanetti.

Il club scaligero ha deciso di affidare la guida della compagine gialloblu a Paolo Sammarco, ex centrocampista tra le altre di Frosinone e Chievo e attuale trainer della formazione Primavera.

Il Pisa, invece, ha trovato l'erede di Alberto Gilardino, esonerato dopo i recenti risultati ritenti insoddisfacenti.

Il club ha ufficializzato l'accordo con Oscar Hiljemark, giovane tecnico svedese legatosi ai toscani con un contratto di un anno e mezzo ed ex conoscenza della Serie A di qualche anno fa con le maglie di Palermo e Genoa.

Fantacalcio.it per Adnkronos