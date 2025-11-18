circle x black
Rabiot recuperato: ci sarà nel derby con l'Inter

Il francese ritrova il campo con il resto dei compagni

Adrien Rabiot - (Ipa/Fotogramma)
18 novembre 2025 | 19.43
Si avvicina il derby con l'Inter per il Milan di Massimiliano Allegri, desideroso di tornare al successo dopo il pareggio maturato sul campo del Parma nell'ultima giornata di campionato.

Alla ripresa degli allenamenti tre sorprese piacevoli per il tecnico rossonero il quale ha potuto riabbracciare Maignan, Gabbia e Ricci, rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Giornata importante soprattutto per il centrocampista francese Adrien Rabiot, tornato ad allenarsi in gruppo dopo un mese e mezzo di stop a causa di un problema al soleo. Ancora differenziato, invece, per l'attaccante messicano Santiago Gimenez.

