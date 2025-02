Report Verona: tegola Serdar, KO anche Livramento

Arrivano novità in merito agli infortunati in casa Verona.

In particolar modo, il club scaligero ha diffuso un bollettino medico relativo alle condizioni di Suat Serdar e Dailon Livramento, entrambi infortunatisi in occasione delle partita col Monza.

Serdar ha rimediato una lesione di secondo grado al retto femorale sinistro, mentre Livramento un edema al retto addominale destro.

Per quanto concerne i tempi di recupero, il primo dovrebbe restare fermo ai box per qualche mese, il secondo invece per poco meno di due settimane.

Fantacalcio.it per Adnkronos