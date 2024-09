Come vi abbiamo anticipato ieri, Maignan si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari o tendinee. Le sue condizioni verranno controllate anche nelle prossime ore, ma non dovrebbero esserci problemi per la sua convocazione per il derby contro l'Inter nel prossimo turno di campionato. Il portiere del Milan, infatti, dovrebbe superare il trauma contusivo alla coscia destra riportato contro i Reds ed essere regolarmente in campo nella stracittadina. Solo panchina, in questo caso, per il giovane Torriani che comunque rimane pronto a subentrare.