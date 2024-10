Roma, come sta Dybala? Le ultime

Paulo Dybala non ha giocato l'ultima partita contro il Monza per un problema accusato nell'allenamento della vigilia. Un problema fisico che l'ha costretto anche a saltare gli impegni della Nazionale argentina con Venezuela e Bolivia.

Le ultimissime notizie in casa Roma sono decisamente positive. Il giocatore del club capitolino si è sottoposto ad accertamenti clinici approfonditi che hanno escluso lesioni. Il problema al flessore, dunque, è meno grave del previsto.

Vista l'esclusione di lesioni, per Paulo Dybala il rientro in campo è più vicino. La Joya continuerà a lavorare durante la sosta per le Nazionali al fine di tornare a disposizione di Juric già per il prossimo turno di campionato, in calendario domenica 20 ottobre alle ore 20:45 contro l'Inter.

Fantacalcio.it per Adnkronos